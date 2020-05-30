Çekirge istilaları Asya ülkelerine de sıçradı

Çekirge istilaları, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin ardından Asya ülkelerini de etkilemeye başladı. Hindistan'ın yanısıra Pakistan ve Rusya da çekirge istilasını uğradı. Tarım alanları büyük hasar gördü.

NTV 30.05.2020 - 10:16 | Son Güncelleme : 30.05.2020 - 10:30

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER