Çin'de korkunç olay! Restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Çin'in Hebei eyaletindeki bir restoranda meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Ortalık savaş alanına döndü. Patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığından şüpheleniliyor.
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