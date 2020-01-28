Çin'de tecrit kentinde yaşayan Türk NTV'ye anlattı: 5 gündür evden dışarı çıkmadım
Çin'deki yeni tip Corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya yükseldi. Tespit edilen vakalar ise 5 bine yaklaştı. Virüs Almanya'da da bir kişide görüldü. Vuhan'da yaşayan İngilizce öğretmeni Burcu Öner, kent geneline ilişkin gözlemlerini anlattı.
28.01.2020 - 11:57| Son Güncelleme : 28.01.2020 - 12:14
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