Çin'de tecrit kentinde yaşayan Türk NTV'ye anlattı: 5 gündür evden dışarı çıkmadım

Çin'deki yeni tip Corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya yükseldi. Tespit edilen vakalar ise 5 bine yaklaştı. Virüs Almanya'da da bir kişide görüldü. Vuhan'da yaşayan İngilizce öğretmeni Burcu Öner, kent geneline ilişkin gözlemlerini anlattı.

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