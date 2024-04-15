İsrail görüntüleri paylaştı: İran füze drone'ları böyle vuruldu
İsrail, İran tarafından fırlatılan insansız hava araçları ve füzelerin vurulma görüntülerini paylaştı. Savaş jetleri, İran tarafından fırlatılan insansız hava araçlarını ve füzelerini böyle etkisiz hale getirdi. İran 300'den fazla insansız hava aracı ve füze ile misilleme yapmıştı. İsrail ordusu yüzde 99'unun savaş jetleri ve hava savunma sistemi ile etkisiz hale getirildiği açıklamıştı.
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