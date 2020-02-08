Çinlilerden Wuhan için moral klibi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü vakaları artmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle dünya genelinde can kaybı 724e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 34 binin üzerine çıktı. Bununla birlikte virüs ile ilgli dünya genelinde bilim insanları çalışmalar yapmaya devam ediyor. Karantina altındaki Wuhan kenti moral amaçlı hazırlanan bir videoda Wuhan, korkma, seni bekliyoruz mesajı verildi.
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