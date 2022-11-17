Cinpingi'den Kanada Başbakanı'na tepki: Her şey sızdırılmış
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'ndeki diyaloğu, iki ülke arasındaki gerginliği ortaya koydu. Cinping, "Konuştuğumuz her şey gazeteye sızdırılmış, bu doğru değil, böyle diyalog olmaz" dedi.
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