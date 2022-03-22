Çok aşamalı arıtma sayesinde kaynak suyundan farkı yok

Bugün dünya su günü. Kuraklık ve hızlı nüfus artışı nedeniyle, temizlenmiş atık suların yeniden kullanıma sokulması giderek yayılıyor. ABD'nin Colorado eyaletinde kanalizasyondan arıtılan içme suyunu tanıtmak için özel bir prroje başlatıldı. Uzmanlar, İçindeki kirletici maddelerin temizlenmesi ile tamamen arıtılan suyu, kaynak suyundan ayırt etmenin imkansız olduğunu söylüyor.

Haberler - NTV 22.03.2022 - 11:23 | Son Güncelleme : 22.03.2022 - 11:28

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