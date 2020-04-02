Corona virüs araştırması: Sosyal izolasyon hayat kurtarıyor
İngiltere'de yapılan bir araştırma, corona virüs salgınında, "sosyal tecrit"in onbinlerce insanın hayatını kurtardığını ortaya koydu. Evde kalarak 11 ülkede 59 bin can kaybı önlendi. İşte ayrıntılar...
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NTV 02.04.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 02.04.2020 - 15:12
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