Corona virüs araştırması: Sosyal izolasyon hayat kurtarıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, corona virüs salgınında, "sosyal tecrit"in onbinlerce insanın hayatını kurtardığını ortaya koydu. Evde kalarak 11 ülkede 59 bin can kaybı önlendi. İşte ayrıntılar...

NTV 02.04.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 02.04.2020 - 15:12

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