Corona virüs: Çin'de alarm seviyesi 2'den 3'e yükseltildi

Çin’de ikinci dalga endişesine yol açan vaka artışı nedeniyle başkent Pekin'de alarm seviyesi yükseltildi. Okullar tatil edildi, uçuşlar iptal oldu. Çinli uzmanlar, virüsün Avrupa kaynaklı ve Wuhan'dakinden daha bulaşıcı olduğunu belirtiyor.
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NTV 18.06.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 18.06.2020 - 09:33
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