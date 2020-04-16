Corona virüs laboratuvar kazası mı? (Salgın, Çinlilerin insan hatasıyla mı başladı?)

Salgına neden olan virüsün nasıl ortaya çıktığı başından bu yana tartışma konusu. İhtimalleri araştıran Amerika Birleşik Devletleri'nden bir iddia ortaya atıldı. Bu iddia, virüsün Çin'deki bir laboratuvarda üretildiği. İddiaya göre virüs, Çin'in ABD ile rekabet etme çabalarının bir parçası olarak laboratuvar ortamında oluşturuldu. Ancak yanlışlıkla halka yayıldı.

NTV 16.04.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 16.04.2020 - 15:06

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