Corona virüs vakalarının arttığı Rusya'da robotlar devrede

Corona virüs vakalarının her geçen gün arttığı Rusya'da, salgınla mücadele için robotlar devreye girdi. Sokaklar robotlar tarafından dezenfekte edilirken, insansı robot doktorlar, caddelerde virüs semptomları olan kişileri arıyor.
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NTV 06.05.2020 - 11:00| Son Güncelleme : 06.05.2020 - 12:11
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