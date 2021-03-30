Demir bariyerlerden müzik yapıyor

Dünyaca ünlü İspanyol müzisyen Xavier Lozano özellikle toplumsal olaylarda kullanılan demir bariyerlerden birini eline almış, müzik yapıyor. Adeta bir nefesli çalgı, hatta "flüt" gibi kullandığı demir sokak bariyeriyle, harika bir konser veriyor.
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NTV 30.03.2021 - 16:34| Son Güncelleme : 30.03.2021 - 16:48
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