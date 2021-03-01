Diplomasiyi bıraktı, New York'ta kolonyacı oldu

Türkiye’nin Kosova’daki Priştine Büyükelçiliği’nde diplomat olarak çalışan Yeliz Kartal Brackman, New York’a yerleşerek kolonya dükkanı açtı. Kolonyayı deneyen Amerikalıların şaşırdığını anlatan Brackman ’’Çünkü onların kolonya olarak bildikleri ürün, erkek parfümü. En çok limon kolonyasını beğeniyorlar, zeytin ve kiraz çiçeği ile yasemin de tercih ediliyor’’ diyor. (Haber:Emre Timur)

NTV 01.03.2021 - 11:35 | Son Güncelleme : 01.03.2021 - 11:59

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