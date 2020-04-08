Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü NTV'de

Dünya Sağlık Örgütü, maske kullanımı konusunda dünyayı yanlış mı yönlendirdi? "Enfekte olmayanlar maske kullanmasın" tavsiyesi ile hata mı yaptı?
Örgüt küresel düzeyde eleştirilerin hedefinde... NTV'den Deniz Kilislioğlu maske tartışmasını, Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Kristiyan Lindmayır'a sordu.
DÖS Sözcüsü, "Salgın ne zaman biteceği, aşı çalışmalarında son durumu, virüs mutasyona uğrarsa ne olacak?" sorularını da cevapladı.

NTV 08.04.2020 - 11:04 | Son Güncelleme : 08.04.2020 - 17:03

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