Dünyanın en pahalı patates kızartması

New york'ta bir restoran dünyanın en pahalı patates kızartmasıyla Guinness Rekorlar Kitabına girdi. Üzerine yenilebilir altın tozu serpilerek servis edilen patates kızartmasının tabağı 200 dolar yani bin 713 liraya satılıyor.
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NTV Haber 27.07.2021 - 21:17| Son Güncelleme : 27.07.2021 - 21:25
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