Ekipman olmadığı için çöp poşeti giyen 3 İngiliz hemşire, corona virüse yakalandı

Dünya, İngiltere'nin başkenti Londra'dan gelen fotoğrafları konuşuyor. Ülkedeki ilk ciddi vakanın kaydedildiği yer olarak bilinen hastanede çalışan hemşireler tıbbi ekipman yetersizliği nedeniyle çöp poşeti giyerek çalışmak zorunda kaldı. Fotoğraftaki 3 hemşirenin corona virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. NTV ekibinden Gökhan Bozkurt, konuya ilişkin ayrıntıları anlattı.

09.04.2020 - 12:47 | Son Güncelleme : 09.04.2020 - 12:57

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