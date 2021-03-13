Kolu olmayan kadın berber

Vietnamlı 42 yaşındaki berber Le Thi Kim Tram, dört yıl önce sol kolunun kesilmesine neden olan ve hayatını değiştiren bir trafik kazasına rağmen saç kesmekten vazgeçmedi. Kocası kazadan kısa bir süre sonra terk etti. Çocukları hayata yeniden sarılmasını sağladı. İlk başlarda işini eskisi kadar iyi yapamadığı için müşteri kaybetti ama şimdi tekrar eski günlerine döndü ve müşterilerini geri kazandı. Tram, '' Sadece bedeninizden geriye kalana saygı gösterin'' dedi.
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NTV 13.03.2021 - 10:42| Son Güncelleme : 13.03.2021 - 11:24
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