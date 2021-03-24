İtalya'nın Sicilya adasındaki etna yanardağında yeni bir patlama meydana geldi. Yanardağdan çıkan lavlar 900 metreye kadar yükseldi. Küller de 6 kilometrelik bir alana yayıldı. Etna, Avrupa'nın en aktif ve en yüksek yanardağı. Etna'nın yüksekliği 3 bin 330 metreyi buluyor.
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NTV 24.03.2021 - 16:47| Son Güncelleme : 24.03.2021 - 17:01
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