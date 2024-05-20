İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir?
İran, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopter, zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide kaza yaptı. İranlı yetkililer helikopterde bulunan Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın kazada hayatını kaybettiğini açıkladı. Kaza haberi ardından İbrahim Reisi ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir? İşte yanıtı...
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