Gazzeli cerrah NTV’ye anlattı: Hastaneler kasten vuruluyor

İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarında hastaneleri de hedef alıyor. Gazzeli cerrah Abdurrahman Şeyh Ahmad, Filistinlilerin verdiği yaşam mücadelesini NTV’ye anlattı. İsrail’in hastaneler ve sağlık çalışanlarını kasıtlı olarak hedef aldığını söyleyen Ahmad, ‘‘Türkiye’nin daima yanımızda olduğunu biliyoruz’’ dedi.
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NTV 19.05.2021 - 13:31| Son Güncelleme : 19.05.2021 - 13:52
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