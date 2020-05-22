Gazzeli çocukların 13 yaşındaki öğretmeni

Gazze'de yaşayan 13 yaşındaki bir kız, virüs nedeniyle okula gidemeyen çocuklara öğretmenlik yapıyor. Filistinli Fajr Hmaid, mahallesindeki çocuklara İngilizce, Arapça ve Matematik derslerinde yardımcı oluyor.

NTV 22.05.2020 - 11:30 | Son Güncelleme : 22.05.2020 - 11:57

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