Gazzeli çocukların 13 yaşındaki öğretmeni

Gazze'de yaşayan 13 yaşındaki bir kız, virüs nedeniyle okula gidemeyen çocuklara öğretmenlik yapıyor. Filistinli Fajr Hmaid, mahallesindeki çocuklara İngilizce, Arapça ve Matematik derslerinde yardımcı oluyor.
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NTV 22.05.2020 - 11:30| Son Güncelleme : 22.05.2020 - 11:57
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