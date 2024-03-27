Gazzeli NASA mühendisi NTV'ye konuştu: Ailemin tahliyesi için sadece Türkiye'den yanıt aldım
Henüz 44 yaşında olan ancak başarıları birçoklarına ilham veren NASA Uzay Mühendisi Loay Elbasyouni, yakın zamanda ailesinin Gazze'de yaşadıklarıyla gündeme geldi. Yürüyemeyecek olan anne ve babasını Türkiye'nin yardımı ile Gazze'den tahliye eden Elbasyouni, "Mars'a helikopter gönderdim, ancak Gazze'de aileme yiyecek ve su iletemedim." dedi. NTV Dış Haberler Servisi'nden Sare Selvi Öztürk’e konuşan Elbasyouni, anne babasının Gazze'den tahliyesini ve NASA'ya uzanan ilham verici kariyerini anlattı. İşte Gazze'den NASA'ya oradan da Mars'a uzanan bir başarı hikayesi...
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