Hamas'ın saldırdığı festival alanındakiler yaşananları anlattı
Hamas'ın saldırılarında hedef aldığı yerlerden biri de Gazze sınırına yakın bir yerde düzenlenen müzik festivaliydi. Kurtulanlar yaşadıklarını anlattı. Halen kayıp olan kişilerin aileleri, yakınlarını aramaya devam ediyor. Festivalin düzenlendiği alanın havadan çekilen görüntüsü de saldırının büyüklüğünü gözler önüne serdi. İşte ayrıntılar...
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