Hapishane lüks otel oldu

Avustralya'da bir dönem en azılı suçluların tutulduğu hapishane lüks otele çevrildi. İşletmeciler, kaçış girişimlerini önlemek için güçlendirilen duvarların inşaat sırasında kendilerini hayli zorladığını söyledi. 1851 yılında inşa edilen Pentridge Hapishanesi yaklaşık 150 yıl boyunca açık kalmıştı. Koridorlarının toplam uzunluğu 6 kilometreye ulaşan hapishanede Avustralya'nın en azılı suçlularından Ned Kelly de yatmıştı.
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