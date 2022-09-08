Hayvanat bahçesinden kaçan şempanze bisikletle geri götürüldü
Ukrayna’nın Harkov kentindeki hayvanat bahçesinden kaçan bir şempanze, bakıcısının yoğun çabasıyla geri götürüldü. Bir meydanda bulunan Chichi isimli şempanzeye montunu giydirmeyi başaran bakıcı, hayvanı bisikletle geri götürdü.
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