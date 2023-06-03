Hindistan'da 3 tren birbirine girdi: 288 ölü, 900'den fazla yaralı
Hindistan'ın Orissa eyaletinde dün meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 288'e çıktı, 900'den fazla kişi yaralandı. Olay yerinde çok sayıda yolcunun vagonların altında kaldığı düşünülüyor. Can kaybının artmasından endişe ediliyor.
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