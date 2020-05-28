Hindistan'da çekirge istilası

Coronavirüs, aşırı sıcak ve çekirge istilası... Hindistan, bu üç sorunla, aynı anda mücadele ediyor. Ülkenin orta kesimleri, milyonlarca çekirgenin istilasına uğradı. Tarım alanları, büyük hasar gördü.

NTV 28.05.2020 - 17:55 | Son Güncelleme : 28.05.2020 - 18:29

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