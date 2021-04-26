Hindistan'da korkutan Covid-19 tablosu: Cansız beden ambulanstan düştü
Hindistan’da Corona virüs salgını son bir aydır öyle korkutucu bir boyuta geldi ki, vaka ve ölüm sayılarında üst üste rekor kırılıyor. Günlük vaka sayı 300 binin üzerine çıkarken toplam vaka sayısı 17 milyonu aşmış durumda... Ölenlerin sayısı ise 195 bin... Ve Madhya Pradesh eyaletinden, ülkedeki durumun ne kadar vahim olduğunu anlatan bir görüntü geldi. Covid-19 yüzünden ölmüş bir insanın cesedi ambulanstan düştü. Videoyu kaydeden kişi ambulansın içinde çok sayıda cansız beden gördüğünü söyledi. Polis, olayı görüntüleyenlerin cep telefonlarına el koydu.
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NTV 26.04.2021 - 15:26| Son Güncelleme : 26.04.2021 - 16:25
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