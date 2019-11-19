Hong Kong'da eylemciler üniversitede sıkıştı: Kaçmak için kanalizasyon tünellerini kullandılar
Hong Kong'da gösterilerin yoğunlaştığı üniversite kampüsündeki yüzlerce eylemci polis tarafından gözaltına alındı. Ancak kampüste halen 100 kadar öğrencinin bulunduğu belirtiliyor. Bu arada Hong Kong Emniyet Müdürü görevden alındı, yerine Pekin yönetiminin desteklediği bir isim getirildi. İşte o görüntüler...
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