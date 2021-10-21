Hong Kong’da sıra dışı yolculuk: Uyku otobüsü seferlerine başladı
Hong Kong’da sıra dışı bir otobüs seferlerine başladı. Yolcularını sokaklarda 5 saat boyunca dolaştıran otobüs ulaşım için değil uyku için tasarlandı. Uyku otobüsünün bilet fiyatları 13 dolardan başlıyor... Üst katta ses izolasyonu olan bir koltuğun fiyatı ise 38 dolar... Tur şirketi yetkilileri, uyku otobüsü sayesinde pandemi nedeniyle azalan işlerinin yoğunluşacağı görüşünde...
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