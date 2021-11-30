İngiliz F-35 savaş uçağının düşme anı

İngiliz Kraliyet Donanması’na ait F-35 savaş uçağının Akdeniz’e düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. 17 Kasım’da yaşanan olayd, pilot kendisini fırlatarak kurtulmuştu. Görüntülerde, kalkış rampasındaki uçağın hızlanmak yerine yavaşlayarak denize düştüğü görülüyor. İddialara göre kazaya, motorun üzerinde unutulan plastik kılıf neden oldu. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
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