İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Ölümümü duyurmayı bile düşündüler
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, corona virüs nedeniyle hastanede kaldığı süreci anlattı. İngiliz basınına konuşan Johnson tedavi sürecinde işler kötüye gitmeye başlayınca doktorların ölümünü nasıl ilan edecekleriyle ilgili hazırlık bile yaptığını söyledi.
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NTV 03.05.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 03.05.2020 - 13:57
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