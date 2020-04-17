İngiltere ve Fransa'dan Çin'e corona virüs tepkisi
Avrupa ülkelerinde tespit edilebilmiş toplam vaka sayısı 1 milyonu aştı. Can kayıpları da 90 binin üzerinde. ABD'nin ardından İngiltere ve Fransa'nın hedefinde Çin vardı. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Dünya Sağlık Örgütü'ne tam destek verdi. İspanya'da da virüsün ekonomik etkilerine karşı yeni adımlar atılıyor.
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NTV 17.04.2020 - 09:48| Son Güncelleme : 17.04.2020 - 13:23
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