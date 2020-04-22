İngiltere yarın aşıyı insan üzerinde deneyecek

Dünyanın gözü kulağı corona virüse karşı yürütülen aşı çalışmalarında. İngiltere'de, Oxford Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalardan önemli bir haber var. Yarın insan üzerindeki denemelere başlanacağı açıklandı. Ayrıntıları NTV Londra Temsilcisi Gökhan Bozkurt anlattı.

NTV 22.04.2020 - 08:33 | Son Güncelleme : 22.04.2020 - 13:29

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER