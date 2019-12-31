Irak'ta ABD Büyükelçiliği boşaltıldı (Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi NTV'ye konuştu)
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları tarafından işgal edildi. Kalabalık büyükelçiliğin duvarını ateşe verdi. ABD uçakları Haşdi Şabi üslerini bombalamıştı. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız NTV canlı yayınına katılarak, ABD Büyükelçiliği'nde halen sınırlı sayıda personel kalmış olabileceğini aktardı.
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