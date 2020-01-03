İran Devrim Muhafizlari'nın Sözcüsü Ramazan Şerif canlı yayında ağladı

Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta Amerikan saldırısında öldürülmesi İran'ı yasa boğdu. İran Devrim Muhafizlari'nın Sözcüsü Ramazan Şerif canlı yayında ağladı. Televizyon sunucularının da yas nedeniyle siyah giymesi dikkat çekti.

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER