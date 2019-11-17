İran'da benzin zammı protestoları: 2 ölü

İran'da, benzin fiyatlarına yapılan zamın ardından başlayan protesto gösterileri sürüyor. Tahran'dan ölüm haberi gelirken İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney benzin zammını savundu. Ülke çapındaki olaylarda 2 kişinin öldüğü belirtiliyor. İşte o görüntüler...

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