İspanya'da 15 günlük OHAL ilan etti

Dünya genelinde Coronavirüs vaka sayıları her geçen gün artıyor. Karantinaya rağmen İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı bin 441'e yükseldi. Virüs nedeniyle 193 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da ohal ilan edildi.. Kanada Başkanı Justin Trudeau'nun eşinin ardından, İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinde de Coronavirüs tespit edildi..
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NTV 15.03.2020 - 10:37| Son Güncelleme : 15.03.2020 - 11:07
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