''Dost Türk halkının yanındayız, elimizden geleni yapacağız''
İspanya'nın Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye destek için gönderdiği iki yangın söndürme uçağı Muğla'da göreve başladı. Ukrayna hava kuvvetleri de Türkiye'de görev yapan yangın söndürme uçağından görüntü paylaştı.
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NTV 04.08.2021 - 16:15| Son Güncelleme : 04.08.2021 - 16:25
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