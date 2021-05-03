İsrail askerleri Filistinli kadını vurdu

İsrail askeri, ‘‘bıçaklı saldırı girişiminde’’ bulunduğu iddiasıyla 60 yaşındaki Filistinli kadını öldürdü. Olay işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kenti yakınlarında gerçekleşti. İddiaya göre, yaşlı kadın bir İsrail askerini bıçaklama girişiminde bulundu. Bunun üzerine askerler kaıdna iki el ateş açtı. Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.

NTV 03.05.2021 - 14:24 | Son Güncelleme : 03.05.2021 - 14:40

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