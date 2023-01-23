İşte dünyanın en büyük kar labirenti

Polonya'nın Zakopane kentinde, 3 bin metrekare büyüklüğündeki kar labirenti ziyaretçi akınına uğruyor. 2015 yılında 2 bin 500 metrekarelik bir alanda oluşturulan daha sonra 3 bin metrekareye yayılan kar labirenti, dünyanın en büyüğü olarak kabul ediliyor. İşte girişinin çok kolay, çıkışının ise epey zor olduğu kar labirentinin drone görüntüleri...
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