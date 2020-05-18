İtalya'da restoranlar açılıyor

İtalya'da dükkanlar, restoranlar, kafeler, kuaförler yeni kurallarla açılıyor. Hükümet, müşteri sayısından sosyal mesafeye kadar pek çok kısıtlama getirdi. İşte İtalya'nın yeni normaline ilişkin ayrıntılar.
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NTV Haber 18.05.2020 - 02:25| Son Güncelleme : 18.05.2020 - 02:44
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