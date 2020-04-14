İtalya'yı uyaran doktor NTV'ye konuştu: Doğanın dengesinin bozulması virüs salgınını tetikledi

İtalya'da ilk vakanın görülmesinden hemen önce, ülkeyi bir salgın tehlikesi konusunda sürekli uyaran, gerekli önlemlerin alınması konusunda sürekli röportajlar veren bir biliminsanı; düşüncelerinde ne kadar haklı olduğunu maalesef kısa sürede gördü. Şimdi İtalya'da sözüne en fazla değer verilen biliminsanlarından biri olarak adeta bir “Popstar” kadar ünlü. İş işten geçmiş olsa da İtalya artık onun sözlerini büyük bir dikkatle dinliyor. Sözünü ettiğimiz kişi dünyaca ünlü virolog, virüsler konusunda dünya çapında bir otorite Profesör Ilaria Capua. Capua, NTV'nin sorularını yanıtladı.

NTV 14.04.2020 - 13:54 | Son Güncelleme : 14.04.2020 - 16:07

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER