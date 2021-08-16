Kabil Havalimanı’nda kaçış izdihamı: Polis havaya ateş açtı

Afganistan’da Taliban, 20 yıl sonra Kabil’i ele geçirdi, Devlet Başkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti. Ülkeden kaçmak isteyen binlerce insan Kabil Havalimanı’na akın edince izdiham yaşandı. Güvenlik güçleri havaya ateş açtı.

NTV 16.08.2021 - 09:57 | Son Güncelleme : 16.08.2021 - 10:08

DİĞER VİDEOLAR