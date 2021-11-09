Kahve çekirdeklerini güneşle kavurmayı başardılar

Kahve tutkunu iki İtalyan mucit, kahve çekirdeklerini kavurmak için sıra dışı bir yöntem geliştirdi. Bilgisayar kontrollü aynalarla güneş ışınlarının tek bir noktaya odaklanması sayesinde kahve çekirdekleri güneş enerjisi ile kavruluyor. Gaz ya da elektrik kullanılmaması sayesinde çevre de korunmuş oluyor. 6 yılda geliştirilen bu yöntem sayesinde günde 200 kg çekirdek kavrulabiliyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.