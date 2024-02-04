Teknoloji devi Google tanıttı: Sahte video tartışmaları alevlenecek
Yapay zeka ile üretilen sahte videolar her geçen gün gerçeğe daha çok yaklaşıyor. Teknoloji devi Google yazılı metinleri videolara çevirebilen yeni bir yapay zeka modeli tanıttı. Sadece birkaç kelime ile son derece gerçekçi videolar üretebilen yapay zeka teknolojisi, sahte video tartışmalarını da alevlendirecek cinsten.
Son derece gerçekçi videolar oluşturan yeni teknoloji, yapay zekanın kötü amaçlarla kullanılması konusundaki tartışmaları da alevlendirdi. Uzmanlar yapay zeka ile üretilen sahte videolarla kitlelerin yanlış yönlendirilebileceğine dikkat çekiyor.
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