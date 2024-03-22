Ders videolarını hızlandırarak izleyenler dikkat! "Hızlı tüketim depresyon nedeni"
Hızlı tüketim alışkanlığı, yeni neslin tüm hareketlerine yansıyor. Örneğin gençler, sosyal medyada 10 dakikadan uzun videoları izlemeyi tercih etmiyor ve çoğu zaman da videoları hızlandırıp izliyor. Araştırmaya göre, bu durum dikkat dağınıklığından depresyona kadar birçok soruna neden oluyor. (Haber: Beyzanur Özer Kamera: Bahattin Demir)
- Etiketler :
- Haberler -
- Genç
- Çocuk
- Teknoloji
- Depresyon
- Hız
- Eğitim
- Video
- Sosyal Medya