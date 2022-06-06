Kaküllü aslan ziyaretçi akınına uğruyor

Çin’in Guangzhou kentindeki bir hayvanat bahçesinde yaşayan ‘Hang’ isimli aslan, sosyal medya fenomenine dönüşmüş durumda... 13 yaşındaki Hang’in yelesi ‘kaküllü saçları’ andırıyor. Hayvanat bahçesi yetkilileri Hang’in yelelerini keserek bu şekli verdikleri iddialarını reddediyor.

Haberler - NTV 06.06.2022 - 15:23 | Son Güncelleme : 06.06.2022 - 15:29

DÜNYA HABERLERİ