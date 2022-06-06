Kaküllü aslan ziyaretçi akınına uğruyor

Çin’in Guangzhou kentindeki bir hayvanat bahçesinde yaşayan ‘Hang’ isimli aslan, sosyal medya fenomenine dönüşmüş durumda... 13 yaşındaki Hang’in yelesi ‘kaküllü saçları’ andırıyor. Hayvanat bahçesi yetkilileri Hang’in yelelerini keserek bu şekli verdikleri iddialarını reddediyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.