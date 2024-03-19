Kate Middleton aylar sonra ilk kez görüntülendi: Kimse o olduğuna inanmadı
Kraliyet ailesi İngiltere'nin gündeminden düşmüyor. Uzun süredir kamuoyu karşısına çıkmayan ve hakkında komplo teorileri üretilen Prenses Kate ortaya çıktı. Ancak Kate Middleton'ın görüntüleri de tartışmaları sonlandırmadı. Kraliyet ailesine güven sarsıldı mı? NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt konuya ilişkin ayrıntıları aktardı.
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