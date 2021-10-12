Kıl payı kurtuluş

ABD'nin Florida eyaletinde lastiği patlayan aracın sürücüsü ve yardıma gelen polis memuru, aşırı hız yapan bir araç sürücüsü nedeniyle ölümle burun buruna geldi. Polis memuru son anda kaçmayı başarırken, park halindeki aracın sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kamyonet sürücüsününse olay yerinden kaçtığı belirtildi.
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